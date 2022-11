Atenție: Se face recensamantul foselor septice. Romanii care nu sunt racordati la sistemul de canalizare și au fose septice in gospodarie au avut termen-limita pana pe 30 octombrie sa le declare la primarie. Aceasta conform unei Hotarari de Guvern adoptata in primavara – HG 714/26.05.2022. Daca nu știați, Romania are cea mai scazuta rata de conectare la canalizare din UE. In Romania, foselor septice li se mai spune popular și „cacastoare” sau „WC-ul din curte”. Cei care nu au declarat fosele septice risca sancțiuni contravenționale cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei. Atenție: Se face recensamantul…