Atenție, se cumpără animale și se plătesc cu bani falși Mai multe persoane au fost pacalite sa iși vanda animalele și au primit in schimb bani falși. Marți dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia efectueaza 13 percheziții, in județele Alba și Sibiu, la persoane banuite de punerea in circulație de valori falsificate și inșelaciune. Acțiunea vizeaza membrii unei grupari care ar … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

