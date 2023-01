Stiri pe aceeasi tema

Autospeciala de Politie implicata, vineri seara, intr-un accident rutier in localitatea buzoiana Valea Ramnicului urmarea o masina neinmatriculata, cu numere false, la volanul careia se afla un tanar fara permis, care nu platise cand a alimentat la o benzinarie, informeaza Agerpres.

Fostul papa Benedict al XVI-lea, in varsta de 95 de ani, care in 2013 a devenit primul suveran pontif din ultimii 600 de ani care a demisionat, este „foarte bolnav", a declarat miercuri succesorul sau, Papa Francisc, cerand Bisericii sa se roage pentru el.

Polițiștii brașoveni informeaza cetațenii asupra faptului ca in aceasta perioada infractorii sunt activi și incearca prin orice mijloace sa obțina beneficii financiare fara prea mult efort, recurgand in continuare la inșelaciunile prin ,,METODA ACCIDENTUL"!

Un barbat din Braila a profitat de faptul ca o persoana a postat pe Facebook o poza cu cardul pe care il pierduse și a sustras diverse sume de bani de pe acesta. A repetat isprava cateva luni mai tarziu cu un alt card pierdut. Tribunalul Braila l-a condamnat in 29 noiembrie pe un brailean, C. L., la…

Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat ca una dintre multiplele pagini de Facebook care poata numele parintelui Calistrat a postat un mesaj chiar din partea acestuia, in care isi cere partial iertare pentru fapta de lovire a enoriasei in curtea Manastirii Vladiceni.

Premierul ungar Viktor Orban i-a salutat luni pe maghiarii transilvaneni si comunitatea Bisericii reformate, intr-o scrisoare marcand finalizarea renovarii Colegiului reformat din Targu Mures, a anuntat seful biroului de presa al premierului, transmite MTI, potrivit Agerpres.

Un oboi, evaluat la 5.000 de euro, care a fost furat anul trecut dintr-o biserica din judetul Buzau, a fost gasit de politistii buzoieni dupa mai bine de un an de cercetari, iar cel care a furat instrumental muzical a fost plasat sub control judiciar, informeaza Hotnews. In iulie 2021, mai multi tineri…

Parintele Calistrat Chifan de la Manastirea Vladiceni ii linisteste pe credinciosi: sfarsitul lumii nu va veni odata cu razboiul atomic. Preotul spune ca acest sfarsit "omenesc" este diferit de sfarsitul creat de Dumnezeu.