Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul in comertul cu produse agroalimentare, in primele noua luni din 2021, s-a redus cu aproape 40% fața de perioada similara din 2020, pana la 758,6 milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pe fondul micșorarii importurilor cu 13,5%. Astfel,…

- Romania a inregistrat un deficit in comertul cu produse agroalimentare de 758,6 milioane de euro in primele noua luni ale anului 2021, in scadere cu aproape 40% fata de aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), conform Agerpres.…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…

- Crescatorii de animale vor avea la dispoziție, in 2022, o suma de 564,7 milioane lei (114,1 milioane euro) pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, potrivit unei hotarari de Guvern, anunța Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Pentru specia bovine, categoria bivolite…

- Proiectul prevede majorarea veniturilor bugetului de stat pe 2021 cu suma de 1,112 miliarde lei, in timp ce la capitolul cheltuieli se propune diminuarea cu suma de 1,297 miliarde lei la credite de angajament si cresterea cu suma de 5,943 miliarde lei la creditele bugetare.In ceea ce priveste veniturile…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța ca peste 70% dintre persoanele aflate in detenție in penitenciarele din țara au fost imunizate impotriva coronavirusului, relateaza vineri Agerpres , citand un comunicat al ANP. ”Cu privire la campania de vaccinare a persoanelor private de libertate,…

- “In perioada ianuarie – august 2021, datoria externa totala a crescut cu 8,404 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,049 miliarde euro la 31 august 2021 (73,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…