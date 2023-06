Atenție, s-au închis ușile! Noul premier Marcel Ciolacu a vrut sa arate, marți, la cateva zile dee la investire, ca este „om din popor” și merge cu metroul. Ciolacu s-a dus in vizita la bunul sau prieten Sorin Grinddeanu, ministrul Transporturilor, cu care s-a decis ca in aceasta vara, sa mearga cu trenul la mare. De la Piața Victoriei […] The post Atenție, s-au inchis ușile! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a reiterat, luni, ca formațiunea pe care o conduce nu va mai face parte din noul Guvern daca nu va primi portofoliul Dezvoltarii. De altfel, el a respins inca de duminica seara propunerea președintelui PSD Marcel Ciolacu de a prelua Ministerul Energiei și pe cel al Fondurilor…

- The new concept of economic patriotism that aims to produce and consume as many Romanian goods as possible was presented by Marcel Ciolacu, the leader of the Social Democrat Party (PSD), before Romanian farmers on Wednesday, according to Euractiv. The Romanian state must allocate “significant amounts”…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…

- Mitingul celor 20.000 de cadre didactice de marți, de la Palatul Cotroceni, va da peste cap traficul din Capitala. Brigada Rutiera anunța restricțiile impuse șoferilor. Mitingul profesorilor va incepe la ora 11.00 in Piața Victoriei, unde cadrele didactice au primit autorizație pentru protest pana la…

- Liderii PNL s-au intalnit, marți seara, cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au avut loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați,…

- Indiferent de poziția politica pe care o ocupa un lider actual, ca e de la PNL sau de la PSD, nimic nu este cert pentru viitorul guvern. Nici macar Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, dat ca fiind printre singurii ocupanți de același portofoliu chiar și dupa rotativa, a declarat,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va schimba miniștrii in luna mai, la rotativa, atunci cand și el ar trebui sa devina premier, pentru ca orice modificare a Guvernului acum ar bloca activitatea ministerelor. Ciolacu a declarat miercuri seara, la Europa FM, ca in luna mai se va face analiza…