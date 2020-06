ATENȚIE! S-a votat o lege care poate pune în pericol siguranța energetică națională Asociația Romana a Companiilor de Explorare și Producție Petroliera (ROPEPCA) a atras atenția cu privire la o chestiune de maxima importanța care afecteaza securitatea energetica naționala și duce companiile in imposibilitatea de investi in proiecte de producție și dezvoltare a resurselor energetice, dar și de transport sau furnizare de energie. Mai precis, Parlamentul a adoptat saptamana trecuta un proiect de lege privind vanzarile terenurilor agricole in Romania (PL-x 336/2020). Legea adoptata, ce urmeaza a fi trimisa spre promulgare, instituie noi condiții pentru tranzacțiile cu terenuri agricole,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

