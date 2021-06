Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra fenomenelor de disconfort termic si canicula pe tot teritoriul Romaniei. Pe harțile de mai jos puteți urmari evoluția fenomenelor meteorologice pe teritoriu județului Mureș. De vineri de la ora 14.00 si pana sambata, la ora 6.00, va fi Cod…

- "Duminica inchidem din nou centrul orașului. Toata lumea este bine-venita la mișcare, cu bicicleta sau la plimbare. Va reamintim ca maine, intre orele 10 – 13 oricine poate calatori gratuit cu noul autobuz ecologic.", anunța primarul Mark Endre. Atenție, reghineni! at Sursa articolului: Atenție, reghineni!…

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN15 E60, in localitatea Hadareni, comuna Chețani din județul Mureș, cu implicarea unui pieton. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km. 22+400 m, polițiștii au constatat…

- Pilotul este conștient și acuza dureri lombare The post Avion MIG-21 de la baza militara din Campia Turzii prabusit intr-un sat din judetul Mures! Pilotul s-a catapultat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Avion MIG-21 de la baza militara din Campia Turzii prabusit intr-un sat…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca astazi, 19 aprilie 2021, a demarat autorizarea The post APIA a demarat autorizarea la plata a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii aferente Campaniei 2020 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: APIA a demarat autorizarea…

- Accident rutier cu multiple victime in Sangeorgiu de Padure. The post Accident cu doua masini in judetul Mures! Trei adulti si un minor au fost raniti appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident cu doua masini in judetul Mures! Trei adulti si un minor au fost raniti Credit autor:…

- Imagini video cu un urs surprins pe strazile din Sangeorgiu de Mureș au fost postate de primarul localitații, Sofalvi Szabolcs, alaturi de un mesaj de avertizare pe care-l redam integral in randurile de mai jos. "Atenție! Distribuiți va rog! Zilele urmatoare sa circulați cat mai puțin dupa lasarea intunericului!…

- In 1989 este perla turismului pentru tineret și cea mai moderna stațiune pentru tineret. Acum, Costinești este o ruina The post Culisele Statului Paralel: Cum a fost pradat patrimoniul Costineștiului de catre foști șefi al BTT appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului…