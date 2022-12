Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) explica ce categorii de persoane trebuie sa depuna declaratie pe proprie raspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea pretului la energie electrica, spunand ca in cazul clientilor finali casnici cu un singur loc de consum acestia beneficiaza automat de pretul plafonat in care se incadreaza. Legea care stabilește noile plafoane de preț la energie, care se vor aplica in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, a fost promulgata marți de președintele Klaus Iohannis, fiind publicata in Monitorul Oficial. ANRE a venit miercuri…