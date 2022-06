Atenție români! S-au înmulțit furturile din locuințe! Polițiștii dau vina pe proprietari In toata Romania s-au inmultit furturile din locuinte, polițiștii explicand ca vinovati sunt si proprietarii care nu iau suficiente masuri pentru a se proteja de infractori atunci cand pleaca mai mult timp de acasa, anunța Agenția de presa Rador. In ultima perioada, in judetul Gorj, furturile au crescut cu mai mult de o treime. ”La nivelul judetului Gorj, in primele cinci luni ale anului 2022, s-a constatat o crestere a furturilor din locuinta, cu 31 de fapte, comparativ cu perioada similara a anului trecut, data fiind si perioada pandemiei, cand cetatenii au petrecut mai mult timp la domiciliu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

