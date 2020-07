Atenție români! Grecii bagă testarea obligatorie la vamă Grecia introduce testarea tuturor persoanelor care intra pe teritoriul țarii pe la Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera rutier deschis pentru turiștii din Romania, a relatat joi postul de radio national bulgar (BNR), citat de novinite.com. Decizia a fost luata dupa ce au fost confirmați cu coronavirus mai mulți turiști straini din insula Thassos, una dintre destinațiile preferate de vacanța ale romanilor. Pana in prezent, in Thassos au fost consemnate sase cazuri de turisti infectati cu noul coronavirus. Patru dintre ei, care sunt cetateni sarbi, se afla in prezent intr-un hotel folosit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

