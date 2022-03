Atenție, români! Formularul PLF trebuie completat în continuare Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat, miercuri, ca certificatul verde si testarea nu mai sunt obligatorii la intrarea in tara, si lipsa lor nu va duce la intrarea in carantina, insa formularul de localizare a pasagerului (PLF) va trebui completat in continuare, pana cand va fi abrogata Ordonanta prin care s-a introdus. Purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat dupa sedinta de Guvern ca doreste sa faca cateva clarificari, dupa ridicarea restrictiilor privind starea de alerta. ”In privinta certificatului verde si a altor conditii de intrare in tara care erau utilizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

