Stiri pe aceeasi tema

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a avut o noua conferinta pe tema achizitiilor publice, nu pe cea a pensiilor private asa cum ar fi fost de asteptat. Oficialul a spus miercuri seara ca, la procedurile de achizitii publice vor putea participa si firmele cu datorii de pana in 10.000 lei.

- „CLEPTOMANI COMUNIȘTI Vor sa naționalizeze banii din pilonul 2 de pensii. Primul pas a fost sa reduca de la 5,1 la 3,75 procentul de contribuție la pensia privata ( in loc sa creasca la 6%, conform legii ) iar al doilea pas va fi sa modifice legea pensiilor și sa ii determine pe romani sa nu mai contribuie…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, recent, ca Guvernul va adopta pana la sfarsitul lunii aprilie doua ordonante de urgenta privind achizitiile publice care vor schimba „radical” acest domeniu, urmand sa fie infiintata o noua structura care va centraliza toate nevoile institutiilor.…

- ​Ordonanța de Urgența 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, crede ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Nu doar respectiva Ordonanța ci și alte prevederi din Codul penal. ”Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- In a doua jumatate a acestui an, ANAF va trimite decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018. Astfel, in a doua jumatate a anului,…