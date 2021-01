Meteorologii au emis duminica mai multe avertizari Cod galben de intensificari ale vantului, valabile pentru noua judete. Pana la ora 12.00, in zonele montane, rafalele de vant vor depasi 100 de kilometri la ora. O avertizare cod galben emisa de meteorologi vizeaza zonele montane din judetele Gorj și Valcea. Pana la ora 12.00, se anunța intensificari temporare ale vantului cu viteze ce vor depasi la rafala 90…100 km/h și zapada spulberata. Tot pana la ora 12.00 in județul Caras-Severin și in zona de munte a județului Hunedoara se vor semnala intensificari ale vantului care vor depași la rafala…