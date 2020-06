Stiri pe aceeasi tema

- Falsurile de bancnote romanesti expertizate la BNR au totalizat 3.507 bucati, in anul 2019, in scadere cu 41% fata de 2018, bancnota cu cel mai mare numar de falsuri inregistrate fiind cea de 100 lei, potrivit raportului anual al Bancii Nationale a Romaniei, potrivit Agerpres.

- Romanii s-au confruntat ani la rand cu preturi mari la utilitati, acestea fiind rezultat atat al faptului ca se stabileau intr-o piata reglementata de o autoritate sau alta cat si faptului ca nu exista concurenta. Practic, pana de curand in cele mai multe zone exista un singur furnizor de gaze naturale…

- Banca centrala elibereaza bani in piața. BNR a redus rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2%…

- Iohannis anunța noile masuri de relaxare: De la 1 iunie se va putea circula liber in afara localitatilor Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, joi, la o ședința la Palatul Cotroceni, in cadrul careia s-au decis noile masuri de relaxare, care vor fi aplicate incepand din data de 1 iunie.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 50 de metri, in zona kilometrului 200. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu foarte mare atentie si cu viteza deosebit de redusa, sa foloseasca…

- CT BUS anunta publicul calator ca, pe data de 1 mai, autobuzele vor circula conform programului de weekend, in intervalul orar 05:45 23:00.De asemenea, programul tonetelor pentru vanzarea de bilete si abonamente este urmatorul:vineri, 01 mai 2020 07:00 ndash; 19:00 ndash; Tomis III, Magazinul Tomis,…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) avertizeaza ca exista un atac informatic care instaleaza un virus in contextul accesarii informatiilor despre coronavirus. Virusul preia accesul la aplicatiile de Internet banking si circula sub forma unor mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19".…