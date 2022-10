Atenție! Riscuri de care un copil poate avea parte în mediul online Invațam copiii cum sa se comporte acasa, la școala și in tipul liber pentru a preveni orice necazuri. Lumea tehnologica ne face sa avem grija și de „igiena lor digitala”, ajutand generația mai tanara sa evite expunerea la pericolele din mediul online. Copiii moderni sunt numiți in nenumarate moduri, precum „generația digitala” ori „nativi digitali”. Ceea ce au in comun aceste apelative este legatura dintre viața copiilor și tehnologia informației. Daca la inceputul erei computerizarii, accesul la minunile internetului era asociat in principal cu divertismentul, copiii de astazi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

