- Municipalitatea anunța faptul ca în perioada 08-11 aprilie 2020, pe strad Buna Ziua se va restricționa circulația pentru traficul general, pentru realizarea unor lucrari aferente lucrarilor de modernizare a acestei strazi. Astfel, se va permite doar circulația pe sensul de mers dinspre…

- Ministrul de Interne Marcel Vela anunța noi masuri drastice pentru limitarea raspandirii coronaviruslui. Circulația este restricționata in Romania, in afara locuinței, intre orele 22.00 – 06.00. Intre orele 06.00 – 22.00, se recomanda circulația doar in anumite scopuri. Magazinele din mall-uri se inchid,…

- Atentie, soferi! De azi se deschide santierul pentru modernizarea strazii Doamna Stanca (din Fagaraș). Lucrarile se vor desfasura pe un tronson al DN1, de la intersectia cu strada Titu Pertia pana la iesirea din Fagaras spre Sibiu. Companiile de apa, electricitate, gaz si de telecomunicatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca urmare a vreunui eveniment rutier. Circulatia rutiera se desfasoara in conditiile unui carosabil uscat pe principalele artere rutiere. Pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Brasov, pe DN 13 Brasov Sighisoara, intre localitatile Fiser si Bunesti, o autoutilitara incarcata cu vata minerala a intrat in impact cu separatorul de sens si s a rasturnat pe partea carosabila. Evenimentul nu…

- Municipalitatea a aprobat solicitarea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania – Filiala Iași (COTAR) și a Camerei Naționale a Taximetriștilor din Romania (CNTR) de a organiza o acțiune de protest miercuri, 12 februarie. Evenimentul va avea loc in intervalul orar 10.00…

- "In Bucuresti s-au dat vouchere pentru biciclete, fara sa se faca piste pentru biciclete. In Bucuresti mobilitatea urbana, transportul alternativ bate pasul pe loc, desi exista strategii, au existat resurse pentru aceste programe si proiecte care sunt fundamentale. Ca sa iesi cu bicicleta in Bucuresti,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta participantii la trafic ca circulatia vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de joi 23 ianuarie 2020 și vineri…