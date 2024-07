Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj anunța restricții de circulație pe Varianta de Ocolire Cluj Est (VOCE), cunoscuta popular ca „Centura lui Boc”. Lucrarile au inceput astazi și vor continua și maine și poimaine. „Atenție! Restricții de circulație in perioada 23-25.07.2024 pe Varianta de Ocolire…

- Miercuri: Restricții de circulație la nodul rutier Gilau, direcția de ieșire din Autostrada A3 in DN 1, spre Cluj-Napoca Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a transmis ca miercuri, 24 iulie, vor fi instituite restricții de circulație pe A3, Nod Rutier Gilau, Bretea A (direcția A3 ieșire…

- Astazi, 22 iulie, au fost impuse noi restricții pe Autostrada Transilvania, potrivit Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj.,,Restricții de circulație in data de 23.07.2024, intervalul orar 08:00 – 18:00 pe A3, Nod Rutier Gilau, Bretea E (direcția A3 ieșire in DN 1 spre Oradea).Se efectueaza lucrari…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj anunța ca in cursul zilei de maine, 18 iulie 2024, intre orele 8.00-18.00, vor fi restricții de circulație pe autostrada A3, din cauza unor lucrari de așternere a mixturilor asfaltice. ”Restricții de circulație in data de 18.07.2024, intervalul orar 08:00…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a transmis astazi ca se impun restricții de circulație pe Autostrada Transilvania din cauza unor lucrari de reparații la carosabil. ,,Restricții de circulație astazi, 16.07.2024, intervalul orar 09:00-18:00 pe A3, km 51+000 și 55+900, calea 1 (sensul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a transmis astazi, 29 iunie, restricții de circulație pe DN1 și A3, din cauza unor lucrari de racordare a bretelelor drumului.,,Restricții de circulație instituite pe DN1 și A3 in vederea realizarii lucrarilor de racordare a bretelelor drumului expres DEx4…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri anunța intr-o postare pe o rețea de socializare ca se lucreaza pe anumite porțiuni ale autostrazii A1. Circulația se... The post Lucrari pe Autostrada A1, sensul de mers Arad-Timișoara appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta ca in cursul zilei de maine 29 mai 2024, traficul se va desfasura deviat pe Autostrada A4, pentru o scurta perioada, estimativ in jurul orei 13:00, in dreptul localitatii Murfatlar.Astfel, soferii sunt rugati sa circule cu atentie sporita.Citeste…