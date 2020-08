In vederea limitarii raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2 in randul elevilor, Societatea Nationala de Medicina Familiei are mai multe propuneri pentru autoritati. In contextul apropierii inceperii scolilor, medicii de familie au intocmit o lista de recomandari pentru ca cei mici sa fie cat mai putini expusi riscului de a contracta coronavirusul. Iata cateva dintre propunerile acestora, conform snmf.ro - renuntarea la birocratia specifica inceputului de an scolar - distribuirea de materiale cu informatii catre parinti privind identificarea precoce a semnelor de infectii respiratorii…