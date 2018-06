Atenție! Planeta Marte își începe mersul retrograd prin Vărsător și va afecta toate zodiile Pe data de 27 iunie 2018, planeta Marte iși incepe mersul retrograd prin zodia Varsator, iar acest aspect vine cu influențe mai puțin benefice pentru toate zodiile, influențe care vor fi resimțite aproximativ doua luni. Retrogradarea unei planete ne indeamna sa ne intoarcem in trecut (mai exact in perioada sa de mers direct) și sa rezolvam ceea ce am evitat sau am lasat nefinalizat atunci. Retrogradarea lui Marte, la modul general, vine cu obstacole in demararea acțiunilor și ne indeamna la pace și la menținerea neutralitații. Faptul ca se petrece in zodia Varsator, cere purificare la orice nivel,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

