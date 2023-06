Stiri pe aceeasi tema

- Daca observați o schimbare alarmanta a mirosului sau a aspectului urinei, trebuie sa consultați un medic cat mai curand posibil. Uneori, acest lucru poate fi un simptom de boala. De obicei, urina noastra are un miros subtil și o culoare galben-pai. Cu toate acestea, uneori exista excepții de la aceasta…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben privind pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, cu posibilitatea raspandirii acestuia pe arii extinse in Republica Moldova. Avertismentul este valabil in perioada 31 mai – 6 iunie curent. Astfel, in acest context, Inspectoratul General…

- Atenție la instalațiile electrice! Incendiu la o locuința din Lamotești Marți, 30 mai, in jurul orei 08:40, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o locuința din satul Lamotești, comuna Milcovul. La fața locului s-au deplasat in cel mai scurt timp, 3 echipaje din…

- COD GALBEN de scurgeri de pe versanți in zona Blandiana și in aval de Alba Iulia. Posibile depașiri ale cotelor de atenție Reprezentanții Institutului Național de Hidrografie și Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis miercuri un cod galben valabil de la ora 18:00, care vizeaza scurgeri importante pe versanti,…

- COD GALBEN de inundații in Alba, pe raul Arieș, pana luni noaptea, ora 24.00: Cotele de atenție, depașite din cauza ploilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis luni 22 mai 2023, o alerta de cod galben de inundații pentru județul Alba, valabil pana luni noaptea, la ora 24:00.…

- Un incendiu violent care a produs pagube insemnate a izbucnit, vineri noaptea, la o gospodarie din localitatea Marculeni, județul Mureș. Proprietara casei a suferit un atac de panica, fiind transportata la spital. Pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de cinci ore. Potrivit ISU Mureș, un echipaj…

- ????Atenție la mijloacele de incalzire ! ???? Astazi, intre orele 00.53 – 03.30 intervenție pentru stingerea unui incendiu la o casa din Odobești, str. Podgoriei. Au ars cca 150 mp de acoperiș, bunurile din interiorul a 3 camere de locuit, obiecte de mobilier, aragaz, televizor, etc. ????‍????In timpul…

