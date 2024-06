Atenție pensionari: Vor fi schimbări esențiale în sistemul de calcul al pensiilor Prima etapa a recalcularii pensiilor trebuie sa fie finalizata pana cel tarziu la 1 septembrie, iar a doua etapa va urma ulterior. Aceasta a doua recalculare va aduce beneficii pensionarilor care au primit anterior prime, sporuri sau alte bonusuri care nu au fost luate in considerare in calculele anterioare. Astfel, persoanele cu venituri suplimentare vor […] The post Atenție pensionari: Vor fi schimbari esențiale in sistemul de calcul al pensiilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

