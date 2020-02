Stiri pe aceeasi tema

- ■ data de intrare in statiuni este 17 februarie ■ in acest an sint programate 19 serii de bilete de tratament ■ Casa Judeteana de Pensii Neamt anunta ca pentru cele 19 serii de tratament balnear ale anului 2020 i-au fost repartizate un numar de 1.123 bilete de tratament, in unitatile de tratament balnear…

- Pensionarii care doresc sa urmeze un tratament prin intermediul Casei Județene de Pensii Salaj nu vor mai fi obligați sa anexeze copia actului de identitate și talonul de pensie la cererea pentru acordarea biletelor de tratament.

- N.D. In ideea eliminarii birocratiei, pe care s-a tot batut moneda in ultimii ani, un prim pas pare sa se fi facut in ceea ce priveste acordarea biletelor pentru tratament pentru pensionari. Acum doua zile, Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a anuntat, prin intermediul unui comunicat de presa,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca va analiza in perioada urmatoare de ce se intampla ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari sa nu fie folosite si in ce masura acest lucru se datoreaza unui management defectuos sau procedurilor legale.

- Aproximativ 500 de pensionari au depus, pana in prezent, cereri pentru obținerea biletelor de tratament in diferite stațiuni balneare din țara, cereri aferente anului in curs, potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Salaj.

- Se poate sau nu cumula pensia cu salariul? Am luat legatura cu reprezentanții Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea pentru a afla cine și ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a putea beneficia și de pensie și de salariu. Nevazatorii, pensionarii de invaliditate incadrați in gradul III și pensionarii…

- ”Pana pe 18 decembrie 2019, te poți inscrie pe platforma EURO2020.com/tickets pentru bilete la partidele pe care Arena Naționala le va gazdui in vara anului viitor la turneul final al Campionatului European. Patru meciuri de la EURO vor fi organizate la București: trei din grupa C și o optime de finala.…

- Un numar de 17.800 de pacienti vor beneficia pe urmatorul contract cost-volum-rezultat, care se va incheia intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si producatorii de medicamente, de tratament fara interferon, a declarat vineri pentru AGERPRES presedintele Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice…