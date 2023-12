Atenție, pensionari! Programul de compensare cu 90% a medicamentelor se extinde! Ședința de astazi a Guvernului s-a incheiat cu o veste buna pentru pensionari. Programul de compensare cu 90% a medicamentelor se extinde , de la 1 ianuarie, pana la pensionarii cu venituri de 1.830 de lei pe luna, fața de 1.608 lei/ luna, cat este in prezent. Dupa cum se știe, o buna parte dintre veniturile pensionarilor se duc pe medicamente, care s-au scumpit și ele foarte mult, in ultimul timp. In acest context, Guvernul a aprobat, in ședința de azi, un proiect de hotarare conform caruia compensarea cu 90% a prețului medicamentelor se aplica tuturor persoanelor care au venituri de pana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

