Stiri pe aceeasi tema

- „ Am luat decizia de a convoca Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (luni – n.r.) la 7,30 dimineata si de a convoca sedinta de Guvern la ora 8. Sedinta CNSU si sedinta de Guvern sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite in Legea 55 pentru instituirea starii de alerta in baza…

- Lesinul presedintelui Marcel Ciolacu s-a bucurat de mai multa atentie decat programul PSD de redresare a economiei. Fara a minimaliza importanta acestui program in 28 de puncte, prima impresie te duce cu gandul la un sac de bani care se varsa peste firme si salariati. Programul are la baza un principiu…

- Pentru ca școlile vor ramane inchise pana la finalul anului școlar, deputații au pregatit o modificare importanta pentru parinți. Aceștia ar putea solicita angajatorului zile libere platite, inclusiv in timpul vacanței de vara. Este vorba deocamdata despre un proiect de lege propus recent la Camera…

- „Am cuprins cresterea pensiilor in buget, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetara (...) In acest moment nu avem de ce sa discutam despre pensii, pentru ca la rectificare nu s-au luat banii de acolo. Nu este un subiect care ar trebui discutat azi.…

- Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata starii de urgența este restrans exercițiul mai multor drepturi si libertați, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevazute de art. 3 alin. (5). Asadar,…

- Posibilul pericol al infestarii in masa a trecut. Ministrul de Interne Marcel Vela, cel mai vizibil personaj din perioada starii de urgenta, a incercat sa forteze nota pentru o si mai mare vizibilitate semnand un acord cu Patriarhul Daniel. Infuriat, presedintele a pus piciorul in prag anuland „asa-zisul…

- Ultima zi de școala a fost 10 martie pentru elevii din toata țara, dupa ce pandemia de coronavirus a inceput sa amenințe și Romania. Ceea ce in urma cu doua-trei luni parea o amenințare perceputa doar vag la programele TV de știri internaționale, aflata departe de noi, pe taramuri asiatice, aceasta…

- Cu sau fara coronavirusul deasupra capului, politicianul ramane politician. Dupa trei saptamani de la declararea starii de urgenta, in care au stat cuminti, liderii politici din opozitie, izolati la domiciliu, simt nevoia sa iasa din carantina politica impusa de lege. Semnalul l-a dat Marcel Ciolacu.…