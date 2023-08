Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit și extins avertizarile de vreme severa. Astfel, de astazi, de la ora 10.00, pana luni dimineața, este valabil un cod galben de furtuni in județul Cluj.Codul galben de furtuni este in vigoare in intervalul 6 august, ora 10.00 – 7 august, ora 6.00. In…

- Cod portocaliu de furtuni și galben de canicula in județul Alba. Nopți tropicale și rafale de pana la 100 de kilometri la ora Județul Alba se afla simultan sub doua avertizari meteo: unul de furtuni și unul de canicula. Codul portocaliu de vreme rea este valabil pana vineri dimineața la ora 8, iar un…

- ATENȚIE DAMBOVIȚENI! AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de FURTUNI IN TOT JUDEȚUL DAMBOVIȚA , valabila pentru județul Dambovița in intervalul The post ATENȚIE DAMBOVIȚENI! AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN de FURTUNI IN TOT JUDEȚUL DAMBOVIȚA first appeared on Partener TV .

- Nr. 173 Oradea, 23.06.2023 COMUNICAT DE PRESA Atentie: COD GALBEN HIDROLOGIC si COD PORTOCALIU de vant puternic ndash; Masuri de prevenire a situatiilor de urgenta In data de 23 iunie a.c., Administratia Nationala de Meteorologie a emis pentru judetul Bihor o avertizare COD PORTOCALIU, valabila in perioada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje, primul este o AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU valabila pentru zona montana a județului Dambovița in intervalul 12 iunie, ora 10 – 13 iunie, ora 10. In intervalul menționat vor fi averse torențiale, grindina, iar local cantitațile…

- 5 iunie 2023| COD GALBEN de furtuni in ALBA: Zonele vizate de instabilitate atmosferica temporar accentuata COD GALBEN de furtuni in ALBA: Zonele vizate de instabilitate atmosferica temporar accentuata Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emite o atenționare cod galben pentru fenomenul de instabilitate…

- Continue reading Inca o zi cu cod galben de furtuni la Cluj, meteorologii l-au instituit in urma cu puține momente, e valabil pana maine dimineața, sunt așteptate furtuni și grindina at Info real.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul acestei zile in 34 de judete si in zona Municipiului Bucuresti.