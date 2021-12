ATENŢIE, părinţi şi copii: şcoli ÎNCHISE din ianuarie! Şi nu din cauza pandemiei Principalele trei federații sindicale din invațamant amenința ca de luni, 20 decembrie, vor picheta sediile Guvernului și prefecturilor, daca salariile profesorilor vor fi inghețate, așa cum prevede proiectul de ordonanța al Executivului. Ei amenința inclusiv cu greva generala. Din ianuarie, greva generala Varianta intrarii angajatilor din educatie in greva generala in ianuarie, situatie care ar […] The post ATENTIE, parinti si copii: scoli INCHISE din ianuarie! Si nu din cauza pandemiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Varianta intrarii angajatilor din educatie in greva generala in ianuarie, situatie care ar duce la inchiderea unitatilor de invatamant, este foarte probabila, deoarece angajatii se simt umiliti de faptul ca Guvernul nu intentioneaza sa le majoreze anul viitor salariile conform legii, au declarat,…

- ​Principalele trei federații sindicale din invațamant amenința ca de luni, 20 decembrie, vor picheta sediile Guvernului și prefecturilor, daca salariile profesorilor vor fi inghețate, așa cum prevede proiectul de ordonanța al Executivului. Și mai mult, sindicaliștii amenința ca acțiunile de protest…

- Eveniment Sindicatele din invațamant anunța proteste și amenința cu greva generala decembrie 16, 2021 15:54 Intr-un comunicat de presa comun, asumat de reprezententanții a trei federații sindicale din invațamant, aceștia anunța ca angajații din educație vor ieși in strada, incepand de luni, 20 decembrie,…

