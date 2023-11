Atenție! O veche înşelătorie folosită de hackeri circulă, din nou, pe mail sau chiar pe WhatsApp O metoda veche de atacuri cibernetice a redevenit populara printre hackeri. Tot mai multi oameni cad in plasa link-urilor primite pe mail sau SMS de la diverse firme sau chiar de la persoane apropiate. Specialistii avertizeaza ca oricine poate deveni victima unei infractiuni, iar criminalitatea cibernetica ia amploare. ”Nu este vorba doar de o persoana cunoscuta. Sa zicem ca mesajul nelegitim se folosește de imaginea unui brand cunoscut cu care noi interacționam. Ori daca eu aștept un colet, daca eu am facut cumparaturi de la un anumit magazin virtual, nu m-ar surprinde ca primesc un astfel de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

