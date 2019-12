Atenție! Nu trebuie să ai acest aliment pe masa de Revelion. Aduce ghinion! Mai sunt doar cateva ore pana cand vom intra in noul an iar toate gospodinele au intrat din nou in febra pregatirilor pentru masa de Revelion. Se stie deja ca sunt o multime de superstitii care se respecta cu sfintenie in noaptea dintre ani iar una dintre acestea tine de un anumit tip de carne. Ce aliment […] The post Atenție! Nu trebuie sa ai acest aliment pe masa de Revelion. Aduce ghinion! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va indreptați spre petrecerea de Revelion, spre rude, spre prieteni și va așezați la volan? Polițiștii rutieri din Timiș au cateva recomandari pentru voi de care sa țineți cont inainte de a pleca la drum. The post Conduceți cu atenție și rabdare! Recomandarile polițiștilor din Timiș pentru șoferi appeared…

- Tradițiile spun ca in ziua de Revelion este bine sa evitați sa faceți anumite lucruri. Astfel, veți evita sa aveți ghinion in Noul An.Ce spun tradițiile?NU da bani in ultima zi și in prima zi a anului. Rișți sa pierzi sporul la bani.Aranjeaza masa cu vasc pentru a avea noroc.

- ANUL NOU 2020: Traditii de Revelion 2020 NU da bani in ultima zi si in prima zi a anului. Risti sa pierzi sporul la bani. Pune in casa vasc pentru a avea noroc. Nu stinge lumina, lasa o lumanare aprinsa sau o lampa pana ziua si noaptea. Prima persoana care trebuie sa-ti…

- Traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei de marti, de la ora 13,00, si pana miercuri, la ora 6,00, pe bd. Unirii, perimetrul cuprins intre bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei...

- Sfanta Filofteia, ocrotitoarea Țarii Romanești, este sarbatorita anual pe dat de 7 noiembrie. Iata ce tradiții și obiceiuri trebuie sa respecți in aceasta zi și ce nu trebuie sa faci sub nicio forma.

- Moș Nicolae aduce, in acest weekend, bucurii pentru copii și cei dragi. Ghetuțele vor fi umplute cu cadouri, iar cei care nu au fost cuminți in acest an ar putea primi in dar nuielușe. Pe langa aceste obiceiuri, sunt unele mai puțin cunoscute la oraș. In unele regiuni, fetele se aduna in ajunul sarbatorii…

- Se stie despre anii bisecti ca sunt speciali prin faptul ca au o zi in plus, adica 366 de zile in loc de 365. Tocmai ca urmare a acestui element aparte, s-au creat nenumarate mituri in jurul lor. The post 2020 va fi an bisect. Atenție maxima! Ce iți poate aduce ghinion appeared first on Renasterea banateana…

- HOROSCOP Berbec - au o saptamana grozava mai ales daca pun accentul pe socializare și popularitate. Pot sa iși faca prieteni sau pot caștiga multa simpatie. In prima parte a saptamanii se pot inspira de la persoane care au trecut prin situații similare. Au nevoie de modele. In a doua jumatate a saptamanii,…