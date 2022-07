Atenție! Nu mai aruncați cărbuni încinși sau mucuri de țigări aprinse în gunoi Atenție! Nu mai aruncați carbuni incinși sau mucuri de țigari aprinse in gunoi. Se pot produce adevarate tragedii! Echipa Iridex Group Salubrizare s-a confruntat in ultima saptamana cu doua incidente grave, transmite compania intr-un comunicat de presa. Deșeurile s-au aprins in doua autogunoiere și a fost nevoie de intervenția pompierilor, pentru a fi evitata producerea unei tragedii sau a unor pierderi materiale. In ambele situații, cauza izbucnirii incendiului a fost aruncarea unor carbuni incinși in pubela destinata deșeurilor reziduale colectate de la agenții economici. Prin urmare, Iridex… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

