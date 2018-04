Stiri pe aceeasi tema

- Nu toti agentii economici sunt pregatiti sa intampine turistii in minivacanta de 1 Mai. Inspectorii CJPC desfasoara in aceasta perioada actiuni de control pentu a preveni eventuale evenimente neplacute.In cursul zilei de astazi, Gelateria Primavera a fost luata in vizor de reprezentantii CJPC Constanta.Potrivit…

- Retailerul german Lidl a retras din magazinele sale din Romania un produs in care, prin verificari interne, a depistat o toxina, cumparatorii care restituie produsul in magazin urmand sa iși primeasca banii inapoi. Este vorba de produsul „Camara Noastra Suc de mere și sfecla roșie, 2L”,…

- La data de 24 aprilie a.c., un barbat, de 59 ani, din Satu Nou, in timp ce se deplasa cu bicicleta prin localitate, la o intersectie de drumuri nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism care circula regulamentar, intrand in coliziune cu acesta. In urma accidentului rutier a rezultat ranirea…

