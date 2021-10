Atenție! Noutăți în procedura pentru șomaj tehnic Un recent anunț transmis de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca ( AJOFM) Mureș vine sa faciliteze depunerea actelor de șomaj tehnic in mod electronic. In atenția agenților economici, incepand cu data de 1 noiembrie, documentele necesare acordarii șomajului tehnic in conformitate cu Ordonanța de Urgența nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea … Post-ul Atenție! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

