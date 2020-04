Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Stanilesti, județul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru ultraj, dupa ce a lovit doi politisti care l-au oprit pentru a-i solicita documentul de identitate, conform ordonanțelor militare in vigoare.Incidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Stanilești,…

- La data de 12.03.2020, Tribunalul Maramures a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu 12 martie 2020, pana la 10 aprilie 2020 inclusiv, a inculpatului X, in varsta de 21 de ani, fara antecedente penale, cercetat…

- Ulciorul nu merge de multe ori la apa. Prima data cand a fost depistat de politisti i s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care nu detine permis de conducere. Acest aspect nu l-a impiedicat sa urce din nou…

- Politistii din Baia Sprie cerceteaza un caz de insusire a bunului gasit, dupa ce au fost sesizati ca un barbat a ramas fara suma de 2 000 de lei. Practic, barbatul a declarat ca sambata, 08 februarie, a efectuat doua operatiuni de solicitare numerar de la un bancomat de pe strada Gutinului din Baia…

- Soferul unui TIR nu a pastrat distanta in mers si a lovit un autobuz cu muncitori, luni noapte, pe DN72 in zona Aricestii Rahtivani, in accident fiind ranita o persoana, informeaza IPJ Prahova. „Din primele verificari se pare ca un barbat in varsta de 52 de ani, care conducea un autocamion (TIR) pe…

- In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident rutier la Cornești, localitate care aparține de Comuna Calinești. Din primele informații sun 2 autoturisme implicate, o victima cu traumatism toracic. La fața locului intervine un echipaj de prim ajutor de la Sighetu Marmației. Știre in actualizare.…