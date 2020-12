Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta metoda de inșelaciune „accidentul” s-a transformat in metoda „COVID”. Un barbat din Iași a reușit sa pacaleasca mai multe batrane ca rudele lor sunt infectate și au nevoie de bani. Rafila s-a speriat de propunerea lui Ciolacu: A fost o adevarata surpriza. Ce spune profesorul despre funcția…

- Presedintele filialei PNL Olt, Liviu Voiculescu, candidat pe primul loc pe lista pentru Senat, a anuntat, marti, ca a fost testat pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus si este in izolare. "Nimic nu te pregateste pentru momentul in care primesti diagnosticul: pozitiv la COVID. Nici micile stari…

- VERIFICARI… Atentie, vasluieni! Politistii vasluieni controleaza toate zonele aglomerate din judet, centrele comerciale, piete, restaurante si autobuze, pentru a vedea daca sunt respectate masurile de protectie sanitara in contextul pandemiei Covid-19. Astfel, potrivit unei informari transmise de Inspectoratul…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi incearca sa identifice un individ care a vrut sa pacaleasca o pensionara profitand de pandemia cu noul tip de coronavirus, oamenii legii avand unele indicii ca ar mai exista astfel de tentative in judet. Politistii de la Sectia 4 de Politie Urbana…

- Majoritatea direcțiilor de sanatate publica raporteaza in fiecare zi de luni a saptamanii zeci pana la sute de cazuri noi de infectari cu coronavirus. In dreptul catorva județe, din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), apar insa menționate, in zilele de luni, zero, unul sau doar…

- Universitatea din Miami (UM) testeaza pe un grup de studenti o noua metoda de detectare a maladiei COVID-19 in doar cateva minute, care va permite medicilor sa afle daca o persoana este infectata cu virusul SARS-CoV-2 prin analizarea particulelor expirate in aer, relateaza EFE. Acest centru…

- Tot mai multe persoane raman fara bani pe card dupa ce cad in plasa escrocilor, atenționeza oamenii legii. De la inceputul anului, au fost pornite 300 de cauze penale de sustrageri de pe cardurile bancare cu prejudiciu de circa 3 milioane de lei. Persoanele care vor fi gasite vinovate risca sa stea…

- Procurorii au retinut cinci barbati care au pus la cale o inșelatorie prin telefon: Sunau zeci de persoane și le cereau bani pentru așa-ziși bolnavi de Covid-19. Din pacate, cei mai creduli au facut donații. Suspecții au fost prinși inainte ca alte zeci de persoane sa pațeasca la fel. Concret, cei cinci…