- Meteorologii au emis o atenționare de COD GALBEN de furtuna. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici și averse de ploaie ce pot cumula peste 15-20 l/mp. Atenționarea este valabila in județul Alba intre orele 16:05 – 17:15. Va fi afectata zona de munte de peste cota…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o atenționare nowcasting cod galben de furtuna valabila in zona de nord și centru a județului Alba, in intervalul orar 18:35-20.00. Potrivit ANM, se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta…

- Meteorologii au emis o atenționare de COD GALBEN de furtuna. Se vor semnal averse de ploaie ce vor cumula peste 25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului, frecvente descarcari electrice. Atenționarea este valabila pana la ora 17.30. Va fi afectata zona de munte…

- Deși suntem in luna mai, astazi va fi o adevarata zi de vara! Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie vor fi temperaturi peste media perioadei in țara noastra. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torențiale și descarcari electrice.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, mai multe coduri de vreme rea. In unele zone este COD PORTOCALIU de ploi torentiale care vor depasi 35 … 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. Citeste…

- ANM a emis, marti, un cod galben de ploi, valabil pentru Bucuresti pana la ora 19.00 Potrivit ANM, se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, averse ce vor cumula 10 - 15 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului. Meteorologii au emis atentionari…

- Capitala si douasprezece judete se afla, marti seara, sub avertizari cod galben de averse, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni si vant puternic.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, Capitala se afla pana la ora 19.00 sub cod galben, iar in acest interval se vor inregistra…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant, ploi si descarcari electrice, valabila pe durata urmatoarei ore in judete din vestul t...