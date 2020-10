Atenție: Măștile fashion nu ne protejează Maștile fashion nu protejeaza impotriva transmiterii noului tip de coronavirus. Asociația pentru Protecția Consumatorilor avertizeaza ca una din cinci maști folosite de romani este masca fashion. Asociația cere Ministerului Sanatații sa dispuna testarea siguranței acelor maști. APC recomanda ca in aceasta perioada sa fie folosite maști faciale de uz medical sau semi-maști filtrante impotriva particulelor. Semnal de alarma tras de APC – sunt lavabile, reutilizabile și ajustabile, – nu ofera protecție impotriva bacteriilor și virusurilor, – ofera protecție doar impotriva inhalarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

