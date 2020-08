Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU trage un semnal de alarma cu privire la persoanele asimptomatice. ”Daca 70-80 la suta din populație respecta regulile și știu ca trebuie sa-i apere pe ceilalți și sa se apere pe ei, daca ramane un procent care nu respecta și acest procent circula, nu poarta masca, acest procent va afecta…

- Premierul Ludovic Orban a afectat independenta judecatorilor, a decis Sectia pentru judecatori a CSM. Decizia vine dupa ce, in iunie, Orban a indemnat judecatorii „sa judece cu mai multa atentie”. STIRIPESURSE.RO a scris, imediat dupa declarația premierul, ca se comite un derapaj grav impotriva justiției.Ludovic…

- Coronavirusul gaseste noi si noi victime: 1.112 romani au fost depistati pozitiv in ultimele 24 de ore. La Anestezie Terapie Intensiva sunt internați 285 de pacienți. In spatele cifrelor seci care cresc de la zi la zi sunt oameni, pacienti si medici, fiecare cu povestea si lupta sa.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a transmis miercuri pe pagina sa de Facebook ca romanii vor putea cumpara, incepand de azi, titluri de stat in euro.„Premiera! Titluri de stat in euro pentru populație! Incepand de ASTAZI și pana pe 7 august, romanii vor putea cumpara prin banci titluri in…

- "Reactia mea, inainte sa intru in direct, cand am vazut noile cifre, a fost WOW, pentru ca numarul depaseste deja ce se intampla in martie si aprilie. Acesta este ecoul a ceea ce s-a intamplat in weekendul trecut si, in general, a comportamentului nostru care duce in derizoriu masurile de siguranta.…

- Marius Budai, fost ministru al Muncii, este propunerea PSD pentru conducerea Comisiei parlamentare de ancheta privind achizitiile si gestionarea starii de urgenta. Demitarul anunța ce va face din fruntea acestei comisii, astfel incat adevarul sa fie aflat de romani.„In premiera, NU ma voi…

- Inditex, cel mai mare grup de moda din lume, care deține marca Zara și este prezent și in Romania, a raportat miercuri prima sa pierdere trimestriala, fiind afectat de pandemie, anunța CNBC, potrivit MEDIAFAX.Compania a raportat o pierdere de 409 de milioane de euro in perioada februarie -…

- Inca de la prima victima, noul coronavirus a pus la incercare intreaga lume, iar doctorii au fost derutați de simptomele misterioase pe care le observa la pacienți, odata cu trecerea timpului. Potrivit specialiștilor, de la nas și pana la degetele picioarelor, toate organele sunt afectate. COVID-19…