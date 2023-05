Atenție mare: Începe „sezonul” căpușelor La fiecare sfarșit de primavara revine in atenție subiectul legat de apariția capușelor, implicit de pericolul latent asupra amatorilor de ieșiri la iarba verde. De regula, cele mai multe dintre autoritațile locale dispun masuri pentru a preveni acest fenomen dar raman destul de frecvente cazurile in care adulți și copii sunt mușcați de capușe. Nu [...] Articolul Atenție mare: Incepe „sezonul” capușelor a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SERIA 4, etapa 9, play-offvineri, 19 mai 2023, ora 14:00SC Popesti Leordeni – Real Bradu 3-1Marian Vlada (35), Rafael Trandafirescu (58), Valentin Niculae (68) / Marius Dima (52 – penalty) vineri, 19 mai 2023, ora 18:00Flacara Moreni – CS Tunari 1-2Claudiu Niculaescu (68) / Claudiu Herea (38), Cosmin…

- Potrivit primarului Municipiului Targoviște, Cristian Stan, pregatirile pentru sezonul estival la Complexul Turistic de Natație Targoviște sunt pe ultima suta de metri! Pentru zona de ștrand au fost montate inca 206 umbrele fixe, confecționate din rachita și au fost achiziționate 400 de șezlonguri…

- Vremea s-a incalzit afara, iar sezonul capușelor abia a inceput. Afla de ce sunt atat de periculoase aceste insecte, cum poți recunoaște mușcatura de capușa, dar și cum te poți proteja.

- A inceput sezonul capușelor, iar in ultimele doua saptamani, aproape 20 de persoane au solicitat ajutorul medicilor de la Spitalul Victor Babeș Timișoara, fiind mușcate de insectele parazite.

- Medicii avertizeaza ca a reinceput sezonul capuselor – aproximativ 20 de persoane au ajuns la Spitalul Victor Babes din Timisoara in ultimele doua saptamani, dupa ce au fost muscate de aceste insecte parazite. Capusele traiesc in zonele cu iarba inalta si in cele cu umiditate ridicata si sunt active…

- A reinceput sezonul capușelor. In ultimele doua saptamani, aproape 20 de persoane au solicitat ajutorul medicilor dupa ce au fost mușcate de insectele parazite. Incepand cu luna aprilie și pana in noiembrie, capușele sunt active. Insectele traiesc in zonele cu iarba inalta, dar și in cele...

- In compoziția unui ambalaj de carton pentru lapte și suc intra mai multe materiale la care nu ne-am fi gandit. Pentru siguranța produsului alimentar, aceste ambalaje conțin, in medie, 74% carton, 22% polietilena și, uneori, 4% aluminiu). Așadar, este adevarat. Ambalajele Tetra Pak se colecteaza separat…

- Atacatorii compromit pagini de social media și, cu ajutorul acestora, lanseaza postari sponsorizate in care promoveaza false oportunitați de investiții. Așa cum se poate observa din imagini, pagini de Facebook din America de Sud sunt manipulate de atacatori pentru a promova aceasta inițiativa frauduloasa…