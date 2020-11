Femeie din Mureș salvată de la înec de pompieri

Pompierii din Târgu Mureș au intervenit vineri dimineața The post Femeie din Mureș salvată de la înec de pompieri appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Femeie din Mureș salvată de la înec de pompieri Credit autor: Rodica Muresan. Source [citeste mai departe]