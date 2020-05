ATENȚIE! Mai mulți mureșeni dați în urmărire generală de Poliția Română! Numeroși mureșeni care au de executat pedepse cu inchisoarea pentru diverse infracțiuni comise sunt dați in urmarire de Poliția Romana. Va prezentam, in randurile de mai jos, o scurta sinteza in acest sens, realizata de pe pagina web a Poliției Romane, www.politiaromana.ro. In cazul in care dețineți informații despre persoanele date in urmarire generala, autoritațile … Sursa articolului: ATENȚIE! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Poliția Romana a anunțat ca a declanșat procedura de urmarire la nivel național și internațional fața de trei tineri din Stulpicani care au de executat cate 7 ani de inchisoare fiecare, principala fapta pentru care au fost condamnați fiind tentativa de omor.Marian Catrinar, Alexandru Constantin ...

- Campaniile de tip phishing/scam care folosesc identitatea vizuala a unor companii sau institutii cu reputatie la nivel national sau international continua, o noua campanie de acest fel folosind imaginea Bancii Mondiale, avertizeaza reprezentantii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate…

- Poliția Romana introduce o nuanța importanta intr-un raspuns la o intrebare ce a trecut prin mintea multor romani in aceste zile in care Ordonanța militara nr.3 restricționeaza circulația populației.Persoanele care doresc sa-și aduca la ei acasa parinții sau bunicii in varsta de peste 65 de ani din…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al MAI, „Subiectul „COVID-19” a adus in casuțele de e-mail ale utilizatorilor o serie de mesaje tematice – „oferte” de materiale de protecție, „campanii” in sprijinul gasirii de vaccin/tratament, „mesaje cu recomandari exclusive” de la organizații de notorietate…

- Mario Iorgulescu (24 de ani), fiul președintelui LPF, a fost dat in urmarire de Poliția Romana, dupa ce judecatorii au emis mandat de arestare preventiva in lipsa. Mario e acuzat de savarșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor.Profilul…

- Mario Iorgulescu (24 de ani), fiul președintelui LPF, a fost dat in urmarire de Poliția Romana, dupa ce Parchetul a venit cu propunerea de arestare preventiva. Mario e acuzat de savarșirea infracțiunilor de omor și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Profilul lui…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Vicovu de Sus, este dat in urmarire generala de Poliția Romana, in urma unei condamnari definitive la o pedeapsa de 5 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, pentru contrabanda și constituire de grup infracțional organizat. Radu Belibou a fost judecat in ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 București – București, intre kilometrii 14 (Centura București) și 56 (Corbii Mari, județul Dambovița), traficul rutier se desfașoara ingreunat din cauza ceții dense, fiind redusa vizibilitatea sub 150 de metri.…