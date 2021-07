Stiri pe aceeasi tema

- Verificarile facute de autoritati la Baile Figa, dupa ce mai multe persoane din Reghin au ajuns la spital cu afectiuni digestive, arata ca totul este in regula. Directia de Sanatate Publica a prelevat probe din apa bazinelor si da sigurari ca nu sunt probleme.

- A fost raportat un caz COVID nou in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, joi, 22 iulie. Cazul este inregistrat in comuna Galda de Jos. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,01 (anterior 0,01). Situația pe localitați – Rata incidenței…

- In timpul operațiunilor tehnice de pornire a uneia dintre instalațiile de pe platforma se inregistreaza o emisie care poate fi resimțita și in afara platformei, conform unui comunicat emis de Azomureș. Colegii noștri monitorizeaza situația și vom reveni cu alte intormații daca este necesar. Autoritațile…

- Potrivit autoritaților, 300.853 de doze de vaccin impotriva Covid au fost administrate, pana in 27 iunie, in total, in centrele de vaccinare din judetul Brașov. Dintre acestea, 144.506 reprezinta doze rapel, iar 7.127 de doze au fost administrate cu vaccin Johson&Johnson (1 doza – vaccinare completa).…

- ARAD. Conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad, de sambata pana duminica, nu s-a inregistrat niciun caz nou de infecție cu virusul SARS-CoV2, in schimb a fost raportata o vindecare.

- In urma furtunii de azi noapte, pompierii au intervenit la nu mai puțin de 87 de copaci doborați de vant și doi stalpi cazuți in Targu Mureș, Reghin, Brancovenești, Tarnaveni, Suseni, Idicel, Rastolița, Pauloaia, Salard. De asemenea, in jurul orei trei, pompierii militari au intervenit la un incendiu…

- Pana astazi, 11 mai, in județul Mureș au fost confirmate 23.649 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 27 cazuri noi 60 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 271 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul…

- Vaccinarea angajaților din companiile județului Mureș, dar și a familiilor acestora, a debutat cu succes in aceasta saptamana. Astfel au fost imunizate 350 persoane de la companii din Tg.Mureș și Reghin (DAW Bența, Herlitz, IRUM Reghin). In perioada urmatoare, Direcția de Sanatate Publica Mureș și centrele…