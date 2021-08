Piscine periculoase descoperite de ANPC, in Delta. Firma Lacul Violet S.R.L din Murighiol a primit doua amenzi contravenționale, in valoare de 35.000 lei și a fost oprita temporar folosirea piscinei și a toboganelor, pana la remedierea deficiențelor. S-a propus și inchiderea temporara a unitații pe o durata de cel mult 6 luni. Comisarii Comandamentului Delta Dunarii au constatat ca apa din piscina era infestata cu bacilul pioceanic – potrivit ultimului buletin de analiza realizat de DSP. Concentrația de clor din apa era mult sub nivelul prevazut de legislație pentru dezinfecție iar ph-ul apei…