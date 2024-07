Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 iulie, au fost impuse noi restricții pe Autostrada Transilvania, potrivit Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj.,,Restricții de circulație in data de 23.07.2024, intervalul orar 08:00 – 18:00 pe A3, Nod Rutier Gilau, Bretea E (direcția A3 ieșire in DN 1 spre Oradea).Se efectueaza lucrari…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a transmis astazi ca se impun restricții de circulație pe Autostrada Transilvania din cauza unor lucrari de reparații la carosabil. ,,Restricții de circulație astazi, 16.07.2024, intervalul orar 09:00-18:00 pe A3, km 51+000 și 55+900, calea 1 (sensul…

- Echipele Strabag lucreaza in aceasta perioada in mai multe locații din municipiul Deva. Pe strada Eroilor se executa lucrari de reparații a trotuarelor. Se monteaza borduri, geigere (guri de scurgere stradale) și se toarna covor asfaltic nou pe trotuare. Se lucreaza și pe Bulevardul…

- Unitatea Militara 01794 Deva aduce la cunoștința cetațenilor ca in zilele de 08.07.2024 și 10.07.2024, intre orele 10:00-13:00, va efectua lucrari de distrugere in poligonul cu destinație speciala de distrugeri din zona Barcea Mica . Toate activitațile ce presupun procesul de…

- In contextul creșterii alarmante a cazurilor de enteroviroze și e-coli in unitațile de primiri urgențe din intreaga țara,inclusiv in județul Dambovița, sezonul estival aduce o noua provocare pentru sistemul medical. Cu temperaturile ridicate și oamenii petrecand mai mult timp in aer liber, exista riscul…

- ADP Gherla SA anunța ca in perioada 18-21 iunie 2024 executa operațiuni de dezinfecție și deratizare la punctele de colectare deșeuri menajere din Gherla. Acțiunile au loc intre orele 10-14, in funcție și de condițiile meteo. Pentru dezinsecție se folosește substanța activa Solfac Combi Maxx Agitta,…

- Serviciul Infrastructura anunța inchiderea totala a circulației auto in zona strazilor Motorului și Margeanului (tronsonul cuprins intre Bd. Regele Mihai I și Strada Bazaltului). Perioada de inchidere: • Sambata, 25 mai 2024, intre orele 08:00 – 17:00; • Duminica, 26 mai 2024, intre orele 08:00 – 17:00;…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta ca astazi, 25 aprilie 2024, se fac lucrari pentru intretinerea Autostrazii Soarelui A2 . Astfel, soferii sunt rugati sa circule cu atentie sporita. Activitati de intretinere executate de Sectia Autostrazi din cadrul DRDPConstanta: Curatare elemente…