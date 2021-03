Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 19 martie 2021, Hotararea nr. 57. Cele mai importante modificari: Reghin este in categoria de incidența…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 18 martie 2021, Hotararea nr. 56. Cele mai importante modificari: Ceuașu de Campie, Corunca, Craiești,…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 1 martie 2021, Hotararea nr. 41. Cele mai importante modificari: Bala și Corunca sunt in categoria de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a decis scenariile dupa care vor funcționa școlile din județul Mureș incepand de luni, 1 martie, in funcție de evoluția ratei Covid. Potrivit reglementarilor in vigoare: scenariul roșu (rata de incidența de peste 3 la mie, acolo unde CJSU nu a impus…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 22 februarie 2021, Hotararea nr. 37. Cele mai importante modificari: Targu Mureș, Gheorghe Doja, Sanpetru…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis joi, 14 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data de 14 ianuarie, Hotararea…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis luni, 11 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența COVID-19 in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data curenta,…

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat astazi, 28 decembrie 2020, Hotararea nr. 73. Cele mai importante modificari: Municipiul Targu Mureș va intra…