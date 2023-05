ATENȚIE! Legume „BIO”, stropite cu cantități mari de chimicale Mare atenție cumparatori! Legume periculoase au fost vandute la raft. Roșii, ardei, dar și alte legume erau la vanzare pe rafturile cu produse BIO din magazine. Legumele au fost stropite cu substanțe chimice interzise, care aveau concentrații de 8 ori mai mari decat limitele normale. Polițiștii din Ilfov și Buzau au facut percheziții la fermierii de unde proveneau aceste legume. In urma perchezițiilor, sute de kilograme de substanțe interzise au fost confiscate. Trei barbați sunt cercetați in acest caz. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

