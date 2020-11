Atenție! Lămâi tratate cu substanțe periculoase, în magazinele din România Semnal de alarma tras de Asociația Pro Consumatori: in magazinele din Romania se comercializeaza lamai tratate cu substanțe periculoase, aduse din Turcia. Potrivit specialiștilor, substanțele sunt cancerigene. Asociația Pro Consumatori, organizatie certificata de Guvernul Romaniei in anul 2005 ca fiind de utilitate publica, urmare a solicitarilor de informare venite din partea a zeci de consumatori cu privire la calitatea si siguranta lamailor comercializate in unele structuri comerciale de tip hipermarket si nu numai, a realizat o investigatie cu privire la oferta de lamai existenta in diverse… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- Magazinele din Romania au la vanzare lamai aduse din Turcia, tratate cu substanțe periculoase, care pot produce cancer, avertizeaza Asociația Pro Consumatori. Organizația – certificata de Guvernul Romaniei in anul 2005 ca fiind de utilitate publica- a desfașurat o ancheta in urma solicitarilor de informare…

