- Potrivit meteorologilor Severe Weather Alert, Salajul se numara printre județele unde maine, 22 iunie, sunt posibile fenomene meteorologice severe, ce pot fi periculoase. Ziua de maine va fi caracterizata de instabilitatea atmosferica accentuata, temporar deosebit de accentuata, care va duce la fenomene…

- Meteorologii au emis o avertizare cod roșu pentru loocalitați din Gorj, Dolj și Mehedinți valabila pana la ora 21.00. Fenomenele avertizate sunt grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica cu viteze de peste 90 km/h, averse torențiale și frecvente desc

- O noua avertizare de furtuna. La Cluj avem Cod Portocaliu de vijelii, ploi torențiale, grindina, descarcari electrice valabil in intervalul: 10 iunie, ora 15 – 10 iunie, ora 23 In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumatatea de nord a Moldovei,…

- Vanturi puternice, vijelii, grindina, averse torențiale sunt anunțate pentru aproape toata jumatatea de vest a Romaniei, inclusiv in județul Cluj. Meteorologii au emis cod portocaliu. Alerta este valabila incepand de luni, 3 iunie, ora 15, pana marți, la ora 03. In Banat, Crișana, cea mai mare parte…

- 23 mai 2024 | COD GALBEN de vreme severa in Alba și alte județe din țara: Ploi torentiale, grindina si vijelii in urmatoarele ore 23 mai 2024 | COD GALBEN de vreme severa in Alba și alte județe din țara: Ploi torentiale, grindina si vijelii in urmatoarele ore Administratia Nationala de Meteorolgie a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare imediata de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru mai multe județe din Romania. Codul portocaliu este valabil pana la ora 19:40. Potrivit ANM, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o noua avertizare Cod galben de furtuni, valabila, pana la ora 23.00, in mai multe zone din tara. Cantitatile de apa vor depasi 40 de litri pe metru patrat. ”In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care…

- Avertizare de vreme rea in zona montana a județului Dambovița. Meteorologii au emis o atenționare Cod galben, valabila 24 de ore, in intervalul marți, 16 aprilie, ora 15.00 – miercuri, 17 aprilie, ora 15.00. Astfel, in zona de munte a județului nostru vor fi perioade de instabilitate atmosferica accentuata.…