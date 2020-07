Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o atentionare Cod portocaliu de inundatii si depasiri ale Cotelor de atentie, pe raurile din judetul Hunedoara.Potrivit hidrologilor, pana la ora 23:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- 33 de judete vor intra marti, la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii puternice. Alerta expira abia in aceasta noapte. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ANM a emis, luni, noi avertizari de vremea rea, in vigoare pana marți. 20 de județe vor intra sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Bucureștiul este sub cod galben de furtuna pana marți la ora 10...

- Autoritațile au anunțat cod portocaliu in Maramureș și mai multe județe in intervalul 14 iunie, ora 13:00 – 15 iunie, ora 03:00. Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului, vijelii. In dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie) și in prima parte a nopții…

- vremea rea face ravagii. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat un nou cod portocaliu. Se vor inregistra ploi torentiale, vijelii si grindina in aproape toate regiunile tarii.

- ISU Cluj a transmis un mesaj de avertizare dupa ce meteorologii au anunțat cod portocaliu de vijelii și grindina în comunele Poieni și Ciucea. „Avertizare COD PORTOCALIU a Administrației Naționale de Meteorologie în zona comunelor Poieni și Ciucea. Sunt preconizate …

- Atenție la schimbarile vremii, pe parcursul zilei de marți! Se anunța manifestari de vreme severa pentru mare parte din zona Moldovei, dar nu numai. 11 județe se afla – total sau doar parțial – sub incidența unui COD PORTOCALIU ce a intrat in vigoare la ora 11 și se va menține valabila pana diseara,…

- Ziarul Unirea ANM| Avertizare meteo de instabilitate atmosferica: Vijelii, descarcari electrice și grindina pana joi seara ANM a emis miercuri o atenționare meteo de instabilitate atmosferica valabila in cea mai mare parte a tarii, pana joi seara. Incepand de miercuri de la ora 12.00 pana joi la ora…