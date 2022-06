Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani din Vaslui a trecut printr-un adevarat cosmar. A fost muscat si umilit de mama lui, dupa ce, in urma cu trei ani, baiatul a fost batut ingrozitor de femeie si filmat de partenerul ei.

- Atentie la vipere! O parte dintre dozele de vaccin antiviperin din vestul țarii expira in iulie. Persoanele care aleg sa-si petreaca timpul liber in natura, la iarba verde, trebuie sa fie atente la vipere, care sunt foarte active in aceasta perioada, avertizeaza medicii.

- O noua intervenție a elicopterului SMURD de la Jibou a avut loc la finalul acestei saptamani, duminica – 5 iunie, in localitatea Ileanda, pentru a prelua un barbat, in varsta de aproximativ 52 de ani, care a fost muscat de un sarpe in propria gospodarie. Barbatul a fost transportat la Unitatea de Primire…

- Un șarpe in lungime de peste un metru și jumatate a fost indepartat de jandarmi de pe gardul unei proprietați din Drobeta Turnu Severin. In cursul acestei zile, un cetațean a solicitat sprijin prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 sesizand faptul ca, pe gardul unei locuințe situate…

- Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care prin proprie decizie ating serpi si sunt... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doi copii cu varste de 8 și 11 ani au fost atacați luni de un urs in localitatea Armeni, județul Sibiu. Unul dintre ei a fost mușcat in zona capului și șoldului. Potrivit ISU Sibiu, in urma unui apel la 112 din partea unui cetațean care semnala faptul ca doi copii au fost atacați de un urs la marginea…

- Caz incredibil in comuna salajeana Romanași. Un copil a ajuns la spital dupa ce a fost mușcat de un caine in curtea familiei. Poliția a inceput o ancheta pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. La solicitarea cotidianului nostru, Inspectoratul Județean de Poliție Salaj ne-a anunțat…

- Diana Matei e cantareața, dar și prezentatoare la Național TV alaturi de Adrian Enache. Dincolo de cariera sa, vedeta e mama, dar și soție. E intr-o relație cu Marian Cleante de 19 ani de zile, relație despre care a facut dezvaluiri acum. Diana Matei a fost recent invitata in emisiunea online „Duet…