Atenție la vacanțe! O renumită agenție de turism, amendată cu 90.000 lei din cauza afișării prețurilor Renumita agenție de turism CHRISTIAN'76 TOUR a fost amendata de Protecția Consumatorilor cu 90.000 lei, pentru indicarea eronata a unor reduceri de prețuri. In urma controalelor realizate, comisarii CPCMB au aplicat amenzi agentiei de turism in valoare de 90.000 lei, 3 avertismente, precum și 7 propuneri de incetare a practicilor incorecte.

Sursa articol: sursazilei.ro

