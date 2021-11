Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana atrage atentia, intr-un comunicat de presa, cu privire la tentativele de inselaciune si de obtinere de date cu caracter personal prin intermediul mai multor mijloace care folosesc insemne sau simboluri ale organizatorilor Loteriei de Vaccinare.„Atragem atentia cu privire la tentativele…

- Tentativa de inșelaciune in numele Loteriei de Vaccinare. Mai multe persoane ar fi primit e-mailuri false in care destinatarii sunt anunțați ca au caștigat la Loteria de Vaccinare și li se solicita, in vederea acordarii caștigului, date cu caracter personal și alte elemente legate de vaccinare, informeaza…

- Pe data de 31 octombrie, duminica, la ora 20:55, vor avea loc prima extragere lunara și cea de-a cincea extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. Extragerile se vor difuza pe TVR1, anunța Loteria Romana. La cea de-a cincea extragere saptamanala participa numerele de ordine din intervalul 1.872.850…

- Loteria de Vaccinare are loc astazi, pentru a patra oara. Loteria Romana a anunțat ca aceasta va fi difuzata de catre TVR 1, la orele 20.50. „Duminica, 24 octombrie va avea loc cea de-a patra extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul…

- ”Duminica, 24 octombrie va avea loc cea de-a patra extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 1.627.568 – 1.872.849, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 22 octombrie, la orele 12:00”,…

- A doua extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare va avea loc duminica si va fi difuzata la orele 20:50 la postul de televiziune national. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170, corespunzatoare participantilor inscrisi pana vineri, 8 octombrie, la orele…

- ”Duminica, 3 octombrie va avea loc prima extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 1 – 518.186, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului, pana vineri, 1 octombrie, la orele 12:00”, a transmis, vineri,…